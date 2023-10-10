«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть момент с пенальти в матче с «Локомотивом»

Футбольный клуб «Ростов» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод с назначенным пенальти в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:3). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя службы коммуникации РФС.

Встреча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и «Локомотивом» прошла 3 октября и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1. В ростовском клубе полагают, что судейская бригада во главе с Артёмом Любимовым ошибочно назначила 11-метровый удар в самом начале игры. Исполнять пенальти подошёл хавбек Антон Миранчук, однако голкипер жёлто-синих Никита Медведев справился с ударом.

После пяти проведённых матчей в рамках Кубка России «Ростов» занимает третье место в группе B, имея в своём активе восемь набранных очков. Лидирует в квартете «Локомотив», набравший 10 очков.