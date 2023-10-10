«Реал» объявит о продлении контракта с Винисиусом после выздоровления Флорентино Переса

Мадридский «Реал» планирует объявить о пролонгации трудового соглашения с вингером Винисиусом Жуниором после того, как президент клуба Флорентино Перес вылечится от коронавируса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, мероприятие, посвящённое продлению контракта бразильского футболиста, должно было состояться ещё на минувшей неделе, но перенеслось из-за болезни Переса. Подчёркивается, что о подписании нового контракта с Винисиусом объявят в ближайшие недели.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что сумма отступных за Винисиуса по новому соглашению должна составить € 1 млрд.

23-летний футболист играет за «Реал» с 2018 года. За это время он принял участие в 232 матчах, в которых отметился 62 голами и 65 результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.