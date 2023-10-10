ЭСК рассмотрит эпизод с голом «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит эпизод с победным голом форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 11-го РПЛ с «Ростовом» (3:2).

«ЭСК РФС по обращению «Ростова» рассмотрит один эпизод в матче РПЛ с «Краснодаром», это момент с засчитанным голом краснодарской команды на пятой добавленной к основному времени игры минуте», — приводит слова неназванного члена службы коммуникации РФС ТАСС.

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ростовом» состоялся 7 октября на домашней арене краснодарской команды и завершился победой подопечных Владимира Ивича со счётом 3:2. Нападающий «быков» Джон Кордоба забил победный гол в добавленное ко второму тайму время.