Руни будет зарабатывать в «Бирмингем Сити» в три раза больше предыдущего наставника

Зарплата нового главного тренера «Бирмингем Сити» Уэйна Руни будет в три раза больше, чем у предыдущего наставника команды Джона Юстаса. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Юстас зарабатывал £ 9000 (€ 10 387) в неделю. В свою очередь, заработная плата Руни составит £ 29000 (€ 33 472) в неделю. Подчёркивается, что это больше, чем английский специалист зарабатывал на своём предыдущем месте работы — в американском клубе «Ди-Си Юнайтед», где его зарплата составляла порядка £ 23 653 (€ 27 300) в неделю.

Напомним, информация о том, что Руни в скором времени станет новым главным тренером «Бирмингем Сити» появилась в СМИ вчера, 9 октября.

После 11 матчей Чемпионшипа «Бирмингем Сити» набрал 18 очков и на текущий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В следующем туре английская команда сыграет с «Мидлсбро». Матч состоится 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.