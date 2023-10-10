Игрок «Барселоны» Ямал покинул расположение сборной Испании из-за травмы

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал был вынужден покинуть расположение национальной команды из-за травмы. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Ранее пресс-служба каталонского клуба официально подтвердила, что 16-летний футболист получил повреждение, но, несмотря на это, всё равно отправится в сборную Испании для того, чтобы пройти дополнительное медицинское обследование под присмотром врачей Королевской испанской футбольной федерации. Подчёркивается, что вчера, 9 октября, Ямал прошёл это обследование и, проведя ночь в резиденции национальной команды Испании в Лас-Розасе, отправился обратно в Барселону.

Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги испанский нападающий принял участие в девяти матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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