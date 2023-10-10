В «Локомотиве» со следующего сезона возродят вторую команду

Руководство московского «Локомотива» приняло решение возродить вторую команду с сезона-2024/2025, назвать её могут «Казанка». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, решение было принято буквально на днях, в 2024 году вторая команда железнодорожников будет возрождена и начнёт выступать в системе российского футбола. Отмечается, что на данном этапе нет окончательного решения по названию данной команды, но среди вариантов фигурирует и «Казанка». Официально о возрождении команды должно быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, ранее в системе «Локомотива» была вторая команда, которая называлась как раз «Казанка». Расформирована она была летом 2022 года, после окончания сезона-2021/2022.