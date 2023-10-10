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Нападающий «Ньюкасла» Исак покинул расположение сборной Швеции из-за травмы

Нападающий «Ньюкасла» Исак покинул расположение сборной Швеции из-за травмы
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Нападающий «Ньюкасла» и сборной Швеции Александер Исак был вынужден покинуть расположение сборной из-за повреждения.

«Александер Исак покидает мужскую сборную перед матчем квалификации к Евро. Форвард «Ньюкасла» прибыл на сбор национальной команды после воскресного матча с «Вест Хэмом» и прошёл медицинское обследование под присмотром врачей сборной Швеции. Обследование показало, что Александер Исак не готов к тому, чтобы принять участие в ближайших играх и пропустит матч квалификации к чемпионату Европы с Бельгией, который пройдёт в понедельник», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации футбола Швеции.

Напомним, в четверг, 12 октября, шведская национальная команда сыграет в товарищеском матче со сборной Молдавии. Затем 16 октября в матче квалификации к Евро-2024 проведёт матч с Бельгией.

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