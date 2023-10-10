Алексей Миранчук: давно не был в сборной, очень соскучился по ребятам

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук поделился эмоциями от вызова в сборную России на октябрьские матчи.

«Как дорога? Всё отлично, возвращаться на родину всегда приятно, даже не смущает, что целый день провёл в самолёте. Когда в последний раз был в России до этого? Летом, но сейчас всё совсем по-другому. Я давно не был в сборной, очень соскучился по ребятам, по атмосфере, много новых моментов и игроков, очень приятно вернуться. Жду не дождусь сбора. Как прошёл мой отпуск в Москве летом? Я давно не был в России, поэтому старался всё заранее запланировать и проводить больше времени с родными, с братом, навестил его малого. Поэтому всё в кругу друзей и семьи», — сказал Миранчук YouTube-каналу сборной России.

Напомним, в октябре национальная команда проведёт матчи с Камеруном и Кенией. Встреча с камерунцами состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

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