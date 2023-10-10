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Алексей Миранчук ответил на вопрос, чувствует ли он себя итальянцем

Алексей Миранчук ответил на вопрос, чувствует ли он себя итальянцем
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Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопрос, чувствует ли он себя итальянцем.

«Чувствую ли себя итальянцем? Нет, конечно. В плане жестикуляции какой-то да, может быть, питания, но я бы не сказал, что оно какое-то итальянское, скорее профессиональное. В каких-то таких моментах, наверное, да, так как ты находишься в окружении итальянской культуры, поэтому хочешь или нет, к тебе это прилипнет», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале сборной России.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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