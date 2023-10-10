Миранчук рассказал об изменениях в жизни после того, как он сделал предложение девушке

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук поделился мнением о том, что изменилось в его жизни после того, как он сделал предложение своей возлюбленной.

«Что поменялось в моей жизни после того, как я сделал предложение? Сейчас в целом такой трансформационный процесс меня как личности. Все такие моменты, где ты берёшь ответственность… Не так, когда тебе 23, 22 или 20 лет, когда всё идёт, как и идёт, всё хорошо, по течению. А здесь жизнь начинается уже… Углубляешься в неё, думаешь, что ты делаешь и для чего», — сказал Миранчук YouTube-каналу сборной России.

Напомним, в октябре национальная команда проведёт матчи с Камеруном и Кенией. Встреча с камерунцами состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

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