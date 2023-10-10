Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук: страха перед камерунскими львами нет

Алексей Миранчук: страха перед камерунскими львами нет
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Есть ли страх перед встречей с камерунскими львами? Да какой страх? Его не может быть. Заранее точно знаю, что игра будет непростая, так как сейчас все команды умеют бегать, умеют обороняться, умеют атаковать. Этого достаточно, чтобы уже навязывать проблемы. Но страха никакого нет. Будем стараться показывать то, что требует главный тренер, и хороший футбол», — сказал Миранчук YouTube-каналу сборной России.

Напомним, в октябре национальная команда проведёт товарищеские матчи с Камеруном и Кенией. Встреча с камерунцами состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android