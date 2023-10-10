Алексей Миранчук отреагировал на видео сборной России со львами перед матчем с Камеруном

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук отреагировал на видео-анонс матча с Камеруном от сборной России. В ролике его брат, Антон Миранчук, чеканит мяч около настоящих львов. А само видео называется «Укротим африканских львов» (прозвище сборной Камеруна — «львы»).

«Видел ли я видео Антона со львами? Он мне рассказывал. Мягко говоря, он был в лёгком шоке. Получилась какая-то интересная съёмка, я её саму не видел, но он мне рассказывал всё подробно и с эмоциями. Вроде у него ножки не дрожали, это самое главное – не смотреть страху в глаза.

Зашёл ли бы я сам в клетку ко львам? Я давным-давно был в Таиланде, но там чуть по-другому обстоит это, но имею представление, гладил их. От них чувствуется опасность и адреналин, а они чувствуют твой страх. Поэтому есть какое-то недопонимание между вами (смеётся)», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале сборной России.

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