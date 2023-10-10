РФС подготовил шоу-программу перед матчем с Камеруном

Команда Валерия Карпина сыграет с участниками ЧМ-2022, победителями Бразилии сборной Камеруна. Наши парни против Абубакара, Замбо-Ангиссы и других звёзд европейских клубов. Не последнюю роль с сегодняшней камерунской сборной играет и полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё. Везёт «львов» в Москву экс-защитник «Ливерпуля», участник четырёх чемпионатов мира Ригобер Сонг. Пожалуй, это самый серьёзный соперник сборной России за последние два года!

Как обычно, перед матчем вас ждёт масштабная шоу-программа РФС с выступлениями известных артистов, фото- и автограф-сессиями футбольных звёзд, различными перформансами с африканскими мотивами и многим другим. Будет чем заняться и самым маленьким болельщикам сборной России.

Более подробная информация доступна на официальной странице матча.

Матч состоится 12 октября 2023 года на стадионе «Динамо». Начало — в 19:00.

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