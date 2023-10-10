Гендиректор «Спартака»: работаем над тем, чтобы стать чемпионами в следующем году

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о том, станут ли красно-белые чемпионами в следующем году.

«Спартак» — чемпион в следующем году? Мы над этим работаем», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В матче 11-го тура красно-белые сыграли вничью (2:2) с ЦСКА. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Пари НН».

В прошлом сезоне красно-белые заняли третье место, чемпионом стал «Зенит». Сине-бело-голубые неизменно выигрывали чемпионский титул на протяжении последних пяти лет.