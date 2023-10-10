Гендиректор «Спартака»: недовольны местом в таблице, но в дерби ребята бились

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о турнирном положении команды и прошедшем матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2)

«Мы недовольны тем местом, которое занимает «Спартак». Ребята бились в дерби. Нужно разбирать ошибки. Хороший сигнал, когда команда не проигрывает и борется, даже когда уступает по ходу матча. Это вселяет уверенность, что мы справимся с текущей ситуацией», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В матче 11-го тура красно-белые сыграли вничью (2:2) с ЦСКА. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Пари НН».