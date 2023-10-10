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Гендиректор «Спартака»: Джикия — наш капитан. Новый контракт обсудим в нужный момент

Гендиректор «Спартака»: Джикия — наш капитан. Новый контракт обсудим в нужный момент
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Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с контрактом защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии, который в последнее время не попадает в стартовый состав команды. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль предпочитает пару центральных защитников Алексис Дуарте и Срджан Бабич. В связи с этим в СМИ появлялись слухи о возможном уходе Джикии из московского клуба.

«Мы ценим, любим и переживаем за всех игроков, которые в составе. Георгий Джикия — наш капитан много лет. Мы хотим, чтобы он радовал нас своей игрой и помогал «Спартаку». Вопрос о контракте не поднимался, но вернёмся к нему в нужный момент», — передаёт слова Олега Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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