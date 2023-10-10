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Sport Bild: «Бавария» не подписала Боатенга из-за обвинений игрока в домашнем насилии

Sport Bild: «Бавария» не подписала Боатенга из-за обвинений игрока в домашнем насилии
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Руководство «Баварии» не захотело подписывать защитника Жерома Боатенга из-за его продолжающегося судебного процесса по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, неподписание трудового соглашения с Боатенгом не связано со спортивными причинами. Руководство мюнхенского клуба не готово к репутационным издержкам, которые оно может понести из-за продолжающегося судебного процесса Боатенга. Футболисту предъявлены обвинения в нападении и оскорблении его бывшей девушки. Подчёркивается, несмотря на то что ранее обвинительный приговор был отменён, в ближайшее время судебный процесс будет вновь возобновлён земельным судом Мюнхена.

Напомним, в 2021 году Боатенг был признан виновным по делу о домашнем насилии. Он должен был выплатить своей бывшей девушке компенсацию в размере € 1,8 млн. Сам футболист отрицал свою вину.

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