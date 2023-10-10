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Басманный суд Москвы отклонил иск Газизова к «Спартаку» на 360 млн рублей

Басманный суд Москвы отклонил иск Газизова к «Спартаку» на 360 млн рублей
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Басманный суд Москвы отклонил иск экс-гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова к футбольному клубу о взыскании почти 360 млн рублей из-за увольнения.

«Суд решил исковые требования Газизова Шамиля Камиловича к АО «ФК «Спартак-Москва» оставить без удовлетворения», — передаёт слова огласившей решение судьи Кристины Старовойтовой «РИА Новости».

Представитель Газизова Любовь Степанова сообщила суду, что 21 июля 2020 года между истцом и ответчиком был заключён трудовой договор, а 9 декабря того же года совет директоров футбольного клуба «Спартак» досрочно прекратил его полномочия в должности генерального директора. Представители «Спартака» возразили, подчеркнув, что стороной Газизова были пропущены процессуальные сроки для подачи искового заявления.

Отметим, что в январе суд в Башкирии удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с Газизова 92 млн рублей, которые с точки зрения клуба функционер выплатил сам себе незаконным образом. Бывший гендиректор красно-белых обратился в Верховный суд Башкирии с апелляционной жалобой, но 8 августа она была отклонена.

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