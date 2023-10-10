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Сафонов: на прошлом сборе я был первым номером, но всё может поменяться

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос о том, является ли он первым выбором тренерского штаба национальной команды на позицию вратаря.

«На прошлом сборе я был первым номером, но всё может поменяться. Я приезжаю бороться за место в основе.

Чувствую ли я, что «Краснодар» теперь наконец-то борется за титул? Давайте о сборной. Мне приятно, что мне отдаётся предпочтение в сборной», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Сафонов принял участие в 11 матчах, в семи из которых отыграл «на ноль».

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