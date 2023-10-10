Тренер молодёжной сборной России высказался о решении УЕФА о допуске команд U17

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров надеется, что допуск команд не старше 17 лет на турниры является первым шагом к возвращению российского футбола на международную арену.

«Понятно, что мы ожидаем, что это первый шаг. Следующим шагом будет и наше привлечение на международную арену, но пока об этом говорить рано, можем только надеяться. Позитивно отреагировали, это говорит о том, что нас там ждут, ждут правильного момента, когда всё вернётся на круги своя. Нет ли опасений, что затянется? Всё может быть, здесь наша задача готовиться. В принципе команда создавалась, чтобы мы были во всеоружии», — приводит слова Шабарова ТАСС.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборные России различных возрастов и все отечественные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале прошлого года. Этой осенью УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет.