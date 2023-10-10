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Сафонов — о матче с Камеруном: было большое желание, чтобы сборная России сыграла дома

Сафонов — о матче с Камеруном: было большое желание, чтобы сборная России сыграла дома
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Ощущения от тренировок в сборной прекрасные. Начали тактическую работу под Камерун. Мы пытаемся разыгрывать низом, используем вратаря как дополнительного полевого. Было большое желание сыграть дома, надеемся, что будет поддержка хорошая», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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