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Сафонов — о матче с Камеруном: было большое желание, чтобы сборная России сыграла дома

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Ощущения от тренировок в сборной прекрасные. Начали тактическую работу под Камерун. Мы пытаемся разыгрывать низом, используем вратаря как дополнительного полевого. Было большое желание сыграть дома, надеемся, что будет поддержка хорошая», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией.

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