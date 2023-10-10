Сафонов: сборная — единственный вариант получить практику с игроками европейского уровня

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что игры за сборную России дают возможность получить практику с игроками европейского уровня.

«Сборная — единственный вариант получить практику против игроков европейского уровня, потому что еврокубков нет. Онана последнее время «привозит»? Я не видел, не смотрю, но период с «привозами» и мне знаком. Выражаю ему вратарскую солидарность», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией.

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