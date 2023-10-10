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Матвей Сафонов: хочется выступать с гимном и флагом. Но для развития важнее играть

Матвей Сафонов: хочется выступать с гимном и флагом. Но для развития важнее играть
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал решение УЕФА допустить до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет.

«Решение УЕФА прекрасное. Дети не должны страдать из-за войны или других причин. Если так и останется, то это положительно. Если вдруг изменят, отношение будет отрицательное. Трудно сказать, является ли это положительным сигналом и для нас. Но за детей я рад, они должны играть.

Хочется играть, конечно, и с гимном и флагом, но всё индивидуально. Для развития игроков гораздо важнее играть», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
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