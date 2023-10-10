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Матвей Сафонов: из сборной Камеруна знаю только одного игрока — Онана

Матвей Сафонов: из сборной Камеруна знаю только одного игрока — Онана
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признался, что знает только одного игрока из состава сборной Камеруна — вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

«Сколько знаю игроков Камеруна? Одного — Онана», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией.

Андре Онана присоединился к «Манчестер Юнайтед» прошлым летом из миланского «Интера». В восьми играх английской Премьер-лиги за «красных дьяволов» камерунский голкипер пропустил 12 голов, лишь дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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