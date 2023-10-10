Далер Кузяев: после каждой тренировки в сборной России должен отсылать данные в «Гавр»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, как добирался из Франции в Россию, а также о том, как в клубе отнеслись к его вызову в сборную.

«Летел из Марселя в Стамбул 4 часа, потом ещё 4 там сидел, потом ещё в Москву 4. В клубе отнеслись с пониманием к вызову в сборную, это нормальный процесс. После каждой тренировки я должен клубу отсылать данные по тренировкам», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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