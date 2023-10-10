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Далер Кузяев: не было никаких сомнений о приезде в сборную. Соскучился по России

Далер Кузяев: не было никаких сомнений о приезде в сборную. Соскучился по России
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Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев высказался о своём приезде в сборную России. Он признался, что очень ждал вызова и соскучился по родной стране, поэтому не сомневался о прибытии в расположение национальной команды.

«Логистика была непростая, рейс задержали. Но я очень ждал вызова. Сомнений не было никаких. Я соскучился по России, по сборной, по ребятам. Очень рад быть здесь», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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