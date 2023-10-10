Кузяев: РПЛ не прогрессирует, но не сильно отстаёт от чемпионата Франции

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев сравнил чемпионаты Франции и России. По его мнению, Российская Премьер-Лига не сильно отстаёт от французской Лиги 1.

«Интенсивность в сборной хорошая. Если определять по пятибалльной шкале, за сегодняшнюю поставил бы 3-4. Ребята хорошо готовы. Не считаю наш чемпионат слабым. Не прогрессирует, да, но не очень сильно отстаёт от Франции.

Первый месяц во Франции был непростой. Двухразовые тренировки на сборах каждый день. Интенсивность выше, но не сильно.

Но во Франции сильно отличаются физика, скорость и техническое оснащение. В любой команде найдутся два-три человека, кто может создать гол из ничего», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.