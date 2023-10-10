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Далер Кузяев рассказал об общении с Александром Головиным

Далер Кузяев рассказал об общении с Александром Головиным
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал об общении с футболистом «Монако» Александром Головиным, который также выступает во французском чемпионате.

«Во Франции с Головиным ещё не виделись, но переписываемся, поздравляем с голами. Он первый мне написал, сказал, что я могу к нему обращаться с любыми вопросами. У меня были сборы в Монако с командой, он мне посоветовал пару хороших ресторанов», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Кто победит в основное время?
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