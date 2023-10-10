Кузяев: Камерун — хорошая команда. РФС провёл отличную работу по подбору соперников

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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о предстоящем матче между сборными России и Камеруна.

«РФС провёл отличную работу с точки зрения подбора соперников. Камерун хорошая команда, постараемся воспользоваться их слабыми сторонами. Надеюсь, болельщики придут на стадион. Для страны этот матч большое событие, как и для нас. Камерун играл на чемпионате мира, мне интересно», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией.

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