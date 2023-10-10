Далер Кузяев: в «Гавре» тренировки интенсивнее, чем в «Зените»

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнил тренировки в новой команде с тренировками в «Зените».

«До Франции я тоже был счастлив по-футбольному. Но я решил, что должен попробовать что-то новенькое. В «Гавре» тренировки интенсивнее, чем в «Зените», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

30-летний Далер Кузяев перешёл в «Гавр» минувшим летом на правах свободного агента. Вместе с «Зенитом» полузащитник стал пятикратным чемпионом России, выиграл Кубок страны и дважды стал обладателем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн.

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.