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Далер Кузяев: приехав в сборную, насладился на ужине замечательной русской гречей

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, что, приехав в расположение сборной России, насладился гречкой.

«Гречка? На ужине насладился замечательной русской гречей», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

Кузяев стал игроком французского «Гавра» прошлым летом, перейдя в команду на правах свободного агента. Российский хавбек провёл за новую команду восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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