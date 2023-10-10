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Далер Кузяев: народ пять лет ждал интриги в РПЛ. Наконец-то она появилась

Далер Кузяев: народ пять лет ждал интриги в РПЛ. Наконец-то она появилась
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев полагает, что болельщики наконец-то могут насладиться интригой в чемпионате России.

«Слежу за РПЛ. Смотрю матчи «Зенита», если получается. Народ ждал интриги пять лет в РПЛ, вот появилась она наконец-то. Но, считаю, «Зенит» прибавит. Интрига в этот раз решится не в апреле, а в мае», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Последние пять лет чемпионский титул неизменно выигрывал «Зенит», который прямо сейчас занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. «Быки» в следующем матче внутреннего российского первенства сыграют с «Балтикой», а «Зенит» встретится с «Крыльями Советов», занимающими второе место.

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