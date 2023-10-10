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Кафанов: два матча на три не делятся. Планируем, что с Кенией сыграют два вратаря

Кафанов: два матча на три не делятся. Планируем, что с Кенией сыграют два вратаря
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, как тренерский штаб национальной команды планирует задействовать голкиперов в грядущих товарищеских матчах.

«Два матча на три не делятся. Хотим дать сыграть всем троим. Кто-то сыграет целиком игру. Планируем, что с Кенией сыграют по тайму два вратаря.

Все три вратаря не дали в себе усомниться после последнего сбора. У Сафонова с «Ростовом» была первая ошибка за долгое время, но он держит планку — он наш первый номер», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Кто победит в основное время?
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