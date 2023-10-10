Чемпионат Европы — 2028 пройдёт в Ирландии и Великобритании

УЕФА подтвердил хозяев чемпионата Европы по футболу 2028 года, ими стали Великобритания и Ирландия.

Предполагается, что матчи Евро-2028 пройдут в Белфасте, Бирмингеме, Кардиффе, Дублине, Глазго, Ливерпуле, Лондоне, Манчестере и Ньюкасле. Чемпионат Европы проводится каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Евро-2028 — 18-й по счёту турнир.

Отметим, что чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии в 10 городах и на 10 стадионах. Стартует турнир 14 июня, завершится 14 июля. В финальной стадии, на групповом этапе, сыграют 24 сборные.

Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию на лондонском стадионе «Уэмбли» в серии послематчевых пенальти.