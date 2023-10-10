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Тренер вратарей сборной России: хотелось бы, чтобы Онана сыграл со сборной России

Тренер вратарей сборной России: хотелось бы, чтобы Онана сыграл со сборной России
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о голкипере «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Камеруна Андре Онана.

«Онана уже доказал, что он вратарь высокого уровня. Спады бывают у всех. Без ошибок не бывает. Мне очень хотелось бы, чтобы он сыграл против нас, чтобы посмотреть на него вживую на поле», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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