Тренер вратарей сборной России: хотелось бы, чтобы Онана сыграл со сборной России

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о голкипере «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Камеруна Андре Онана.

«Онана уже доказал, что он вратарь высокого уровня. Спады бывают у всех. Без ошибок не бывает. Мне очень хотелось бы, чтобы он сыграл против нас, чтобы посмотреть на него вживую на поле», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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