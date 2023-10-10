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Виталий Кафанов: Сафонов уверенно играет ногами. В сборной России мы это приветствуем

Виталий Кафанов: Сафонов уверенно играет ногами. В сборной России мы это приветствуем
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове, в частности о его умении играть ногами.

«Сафонов уверенно играет ногами. «Краснодар» поменял стиль, отказался от розыгрыша от вратаря ради результата. Имеет право. Если не тренировать постоянно игру ногами, это теряется. Но Матвей это умеет делать, в сборной мы это приветствуем, он это хорошо помнит, мы это тренируем», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Кто победит в основное время?
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