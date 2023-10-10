Кузяев: не загадываю, сыграю ли я ещё раз на ЧМ. Камерун, Кения, а дальше — увидим

Полузащитник сборной России Далер Кузяев отреагировал на допуск юношеских национальных команд на международную арену. Напомним, УЕФА допустил российских юниоров к турнирам под предлогом того, что «дети не должны страдать из-за поступков, которые совершают взрослые».

«Я обрадовался, когда допустили ребят до 17 лет. Это бесценный опыт. Не удивлюсь, если УЕФА передумает. Будет обидно, если так случится. Это же совсем дети.

Не загадываю, сыграю ли я ещё раз на чемпионате мира. Камерун, Кения сейчас, а дальше поживём — увидим», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, основная сборная России и клубы РПЛ отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.