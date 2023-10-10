Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузяев: не загадываю, сыграю ли я ещё раз на ЧМ. Камерун, Кения, а дальше — увидим

Кузяев: не загадываю, сыграю ли я ещё раз на ЧМ. Камерун, Кения, а дальше — увидим
Комментарии

Полузащитник сборной России Далер Кузяев отреагировал на допуск юношеских национальных команд на международную арену. Напомним, УЕФА допустил российских юниоров к турнирам под предлогом того, что «дети не должны страдать из-за поступков, которые совершают взрослые».

«Я обрадовался, когда допустили ребят до 17 лет. Это бесценный опыт. Не удивлюсь, если УЕФА передумает. Будет обидно, если так случится. Это же совсем дети.

Не загадываю, сыграю ли я ещё раз на чемпионате мира. Камерун, Кения сейчас, а дальше поживём — увидим», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, основная сборная России и клубы РПЛ отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.

Материалы по теме
Источник: исполком УЕФА отменил решение допустить юношеские сборные России к турнирам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android