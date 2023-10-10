Валерий Карпин объяснил, почему Александр Головин пропустил тренировку сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник Александр Головин пропустил тренировку национальной команды в Новогорске.

«Головин не тренировался, у него проблема с икроножной. Почувствовал дискомфорт. Надо посмотреть. Непонятно пока, сможет ли сыграть с Камеруном», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Головин пропустил тренировку национальной команды. Через два дня национальная команда проведёт товарищеский матч с Камеруном. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Кении.

В нынешнем сезоне Александр Головин провёл семь матчей за «Монако» в рамках чемпионата Франции, забил два гола и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне хавбек отыграл 34 матча, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.