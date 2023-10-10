Валерий Карпин: Камерун — самый сильный соперник сборной России после отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень ближайшего соперника — национальной команды Камеруна.
«По качеству игроков и уровню Камерун самый сильный наш соперник после отстранения. Это интересно. И мне, и футболистам — сыграть против игроков такого уровня, против кого давно не играли.
Однозначно хорошо, что играем дома. В Москве последний раз играли два года назад. Хочется, чтобы арена была полная. Эмоции от игры дома совсем другие», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.
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