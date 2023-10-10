Виталий Кафанов: в РПЛ мало вратарских ошибок. В защите стали играть хуже

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о том, почему в Российской Премьер-Лиге стало больше голов.

«Вратари играют хорошо, но в РПЛ стало больше голов? В защите стали хуже играть. Вратарских ошибок мало. Во-первых, стало много молодых россиян в защитных линиях. Ошибок много, они абсолютно разные», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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