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Карпин: не ожидал, что УЕФА допустит юношей. Но отмена — ещё большая неожиданность

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на новость о том, что исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные.

«Не ожидал, что юношей допустят. Но теперь и не ожидал, что отменят. Ещё большая неожиданность», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет.

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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