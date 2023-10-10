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Карпин: не ожидал, что УЕФА допустит юношей. Но отмена — ещё большая неожиданность

Карпин: не ожидал, что УЕФА допустит юношей. Но отмена — ещё большая неожиданность
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на новость о том, что исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные.

«Не ожидал, что юношей допустят. Но теперь и не ожидал, что отменят. Ещё большая неожиданность», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет.

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Источник: исполком УЕФА отменил решение допустить юношеские сборные России к турнирам
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