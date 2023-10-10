Карпин: мои слова про уезжать из России? Если есть предложение, надо уезжать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал своё высказывание с призывом к молодым отечественным игрокам уезжать в Европу.

«Мои слова про уезжать из России? Я сказал, что если у футболистов есть предложения из хороших чемпионатов, то надо уезжать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, во время сентябрьской паузы на игры сборных Валерий Карпин посоветовал молодым футболистам уезжать из Российской Премьер-Лиги в европейские чемпионаты. Тогда Карпин заявил, что между футболистами сборной, которые сейчас играют за европейские клубы, и теми, кто остался в России, есть колоссальная разница. В первую очередь она касается физической подготовки спортсменов.