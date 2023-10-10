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Карпин: не получил обратной связи от судейского корпуса по своему посту в соцсетях

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, получил ли он обратную связь от судейского корпуса по своему посту в телеграм-канале относительно гола «Краснодара» в минувшем матче РПЛ (3:2).

«Получил ли я обратную связь по своему посту в телеграм-канале про гол «Краснодара»? От кого? От подписчиков? От подписчиков получил. От судейского корпуса нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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