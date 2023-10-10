Валерий Карпин: не очень хорошо, что Джикия не играет. Центральных защитников мало

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о центральном защитнике «Спартака» Георгии Джикии.

«Понятно, что не очень хорошо, что Джикия играет мало. Да и вообще мало центральных защитников, которые играют постоянно. Меня это не пугает, но это есть. Два центральных русских играют в «Крыльях» и «Ростове», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Джикия провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями. В последний раз 29-летний защитник появлялся на поле в матчах внутреннего первенства в начале сентября, когда «Спартак» играл с «Краснодаром». В следующих четырёх матчах Георгий оставался на скамейке запасных.