Тренер вратарей сборной России: у Лантратова есть чутьё и интуиция. Это не натренировать

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере Илье Лантратове. По мнению тренера, у Лантратова есть качества, которые невозможно натренировать — они даются от природы.

«Лантратов и пенальти? У него есть чутьё, это интуиция. Это нельзя натренировать. У него хорошо и в игре, и с пенальти. Это здорово», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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