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Валерий Карпин: нет никаких гарантий, что я останусь в сборной России

Валерий Карпин: нет никаких гарантий, что я останусь в сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не может дать гарантий относительно того, что останется надолго у руля национальной команды.

«Нет никаких гарантий, что я останусь. У любого человека может случиться так, что он скажет — всё, я поехал. Когда это случится? Может, через год, может, через пять, может, никогда. В этом ничего такого», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, в этой роли он сменил Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.

В конце февраля прошлого года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборные России и все отечественные команды от соревнований под своей эгидой. После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией, Египтом и Катаром.

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