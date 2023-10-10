Негрейра упал на подходе к учреждению, где должны были установить наличие у него деменции

Бывший вице-президент судейской комиссии Хосе Мария Энрикес Негрейра, долгое время работавший в Королевской федерации футбола Испании, упал на подходе к зданию Института судебной медицины Каталонии, где он должен был пройти обследование по установлению у него возрастной деменции. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что ранее представители Негрейры заявили, что он не может принимать участия в рассмотрении уголовного дела, по которому он обвиняется в многолетнем получении взяток от каталонской «Барселоны», по причине наличия у него деменции. В ответ на это заявление глава следственного суда Барселоны № 1 Хоакин Агирре постановил, что экс-чиновник должен пройти дополнительное медицинское освидетельствование. Направляясь на данную процедуру вместе с женой и адвокатом, Негрейра споткнулся и упал на землю, после чего смог стать и продолжить путь к зданию Института судебной медицины Каталонии.

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