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Дасаев высказался о решении УЕФА отменить допуск юношеских сборных России до соревнований

Дасаев высказался о решении УЕФА отменить допуск юношеских сборных России до соревнований
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Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев высказался о решении УЕФА отменить допуск юношеских сборных до соревнований под своей эгидой.

«Тут нечего говорить. Я уже не знаю, какие слова найти. УЕФА ставит себя в неловкое положение. Как можно дать разрешение, а потом его отменить, когда что-то началось? Давление идёт сверху, возможно, первые лица стран тоже нагнетают. Но УЕФА поставил себя в неловкое положение», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня журналист Роб Харрис сообщил, что исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские сборные России по футболу. Согласно сведениям Харриса, УЕФА аргументировал отмену допуска российских юниоров тем, что организации «не удалось найти технического решения, которое позволило бы российским командам играть».

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