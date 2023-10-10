Сёмин — о возрождении второй команды «Локомотива»: не надо было ломать, что сделали раньше

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что железнодорожники планируют возродить вторую команду, которой могут дать имя «Казанка».

«Так была же вторая команда, а теперь заново создают. Так не надо было ломать то, что было сделано раньше. Надо улучшать», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, о решении руководства московского «Локомотива» возродить вторую команду стало известно сегодня. Отмечалось, что в 2024 году вторая команда железнодорожников будет возрождена и начнёт выступать в системе российского футбола. Вместе с тем пока что нет окончательного решения по названию данной команды, среди вариантов фигурирует и «Казанка». Официально о возрождении команды должно быть объявлено в ближайшее время.