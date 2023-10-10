Ковтун: покидаю «Родину» вместе с Парфёновым

Помощник бывшего главного тренера «Родины» Дмитрия Парфёнова Юрий Ковтун заявил, что тоже покидает московский клуб.

«Покидаю клуб вместе с Дмитрием Владимировичем», — передаёт слова Ковтуна «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 10 октября, московская «Родина» объявила об увольнении Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера. 49-летний специалист возглавил команду летом прошлого года. В сезоне‑2022/2033 «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге и получила право сыграть в стыковых матчах за место в РПЛ, однако уступила «Пари НН» по сумме двух встреч и не смогла выйти в высший российский дивизион.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков по результатам 13 проведённых встреч.